Olympiasieger Jamanka und Rauhe im Doppel-Interview über mediale Präsenz: "Jammern bringt nichts"

Beide sind Olympiasieger, beide kommen aus Berlin – und doch treffen sie sich zum ersten Mal: Der Kanute Ronald Rauhe (38) gewann 2004 in Athen die Goldmedaille, Bobpilotin Mariama Jamanka (29) stand im vergangenen Jahr in Pyeongchang ganz oben auf dem Treppchen. Wie sie die mediale Präsenz ihrer Sportarten wahrnehmen, was Sommer- und Wintersportler voneinander lernen können und welche Ziele sie haben – eine Begegnung.

"Die Leute schauen mal ein oder zwei Wochenenden etwas anderes als Fußball"

Ich frage deshalb, weil die Präsenz von Bobwettkämpfen und allgemein von Wintersport im TV höher ist als von Kanusport. Wie nehmen Sie beide das wahr?

Rauhe: Die Gegebenheiten sind eben so, Neid empfinde ich dabei nicht. Wir gönnen uns den medialen Erfolg. Ich sitze selbst vor dem Fernseher und schaue Wintersport. Natürlich hätte ich das für mich auch gern. Aber dafür kämpfen wir. Die Finals, bei denen im August zehn Deutsche Meisterschaften an zwei Tagen gebündelt in Berlin stattgefunden haben und die bei ARD und ZDF zu sehen waren, haben uns einen Schritt weitergebracht. Es liegt an den Verbänden und auch den Sportlern selbst, moderner zu werden und neue Wege zu gehen. Wir brauchen dafür noch mehr Mut.

Jamanka: Der Wintersport ist international gesehen besser organisiert. Es gibt Wintersport außerdem nur in einem begrenzten Zeitraum. Nur weil es TV-Zeiten mit guten Einschaltquoten gibt, läuft bei uns aber medial nicht alles perfekt. Wir haben in Deutschland das Phänomen, dass einige Sportarten extrem in den Medien präsent sind und andere gar nicht. Den Gedanken von zentralen Veranstaltungen wie den Finals finde ich richtig. Die Leute schauen mal ein oder zwei Wochenenden etwas anderes als Fußball.

Rauhe: Ich halte auch nichts davon, immer nur zu jammern, dass man keine TV-Präsenz hat. Wir müssen aktiv etwas ändern.