Bob-Pilotin Stephanie Schneider bekommt Weltcup-Start

Dresden. Bob-Pilotin Stephanie Schneider (Oberwiesenthal) hatte bei der Selektion in China das Weltcup-Ticket und damit auch die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen nach Peking verpasst. Nachdem sich die drei Weltcup-Starterinnen Mariama Jamanka, Laura Nolte und Kim Kalicki bislang stark präsentierten, gab es für Bundestrainer René Spieß auch keinen Grund, nochmals über eine Änderung nachzudenken. So fuhr die Olympia-Vierte von 2018 in diesem Winter bisher nur im Europacup, schlug sich dabei aber mit vier Siegen und einem zweiten Platz in fünf Rennen sehr gut und führt die Gesamtwertung an.

Anzeige