Post aus Peking: Wie der Spirit im deutschen Bob-Team beim Kampf um Olympia-Medaillen hilft

Im Mannschaftssport, meist im Fußball, wird gerne die Phrase von der geschlossenen Mannschaftsleistung bemüht. Sie lässt sich aber auch auf das deutsche Bobteam münzen. Klar, die Leistung von Olympiasieger Francesco Friedrich stach beim Dreifacherfolg heraus. Aber nur wenige Stunden nach seinem Triumph stand er schon wieder an der Bahn und schob den Viererbob in den Eiskanal – Training für den Wettkampf am Samstag und Sonntag.

