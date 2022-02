Bob-Trainer Leopold über Friedrichs Erfolgsgeheimnis: "Ehrgeiz, Besessenheit, Fleiß, Disziplin und Akribie"

Dresden. Mit seinem dritten Olympiasieg hat der Pirnaer Bob-Dominator Francesco Friedrich Teil eins seiner Gold-Mission in Peking bravourös gemeistert. Am Wochenende will der 31-Jährige Teil zwei im Vierer folgen lassen und damit einmal mehr Geschichte schreiben. Heimcoach und Co-Bundestrainer Gerd Leopold, der als Vater des Erfolges die Fäden eher im Hintergrund zieht und in China bereits seine achten Winterspiele erlebt, erläutert zwischen beiden Rennen, warum die Feier ausfiel und auch keine Sieger-Zigarre geraucht wurde, was Friedrich zum Ausnahmepiloten macht und warum die Ansprachen ans Team jetzt kürzer sind. Nur ein Geheimnis behielt der 63-Jährige (noch) für sich. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Leopold, wie groß war die Freude bei Ihnen nach diesem Triumph, den vorher alle erwartet hatten? Gerd Leopold: Natürlich riesig, schließlich haben wir vier Jahre lang darauf hingearbeitet, zuletzt auch unter Corona-Bedingungen diesem Erfolg alles untergeordnet, um gesund an den Start gehen zu können. Es war vor allem auch Erleichterung, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen und auch alles nochmal auf den Prüfstand gestellt haben.



💥TWO TIMES IN A ROW 🥇OLYMPIC CHAMPION💥 🔥OLYMPIC WINTER GAMES ❄️PEKING 🇨🇳 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ "Wir sind total Stolz das wir das... Gepostet von Bobteam Friedrich am Dienstag, 15. Februar 2022

Was meinen Sie damit konkret? Da war die äußerst schwere Entscheidung im Team, dass Thorsten Margis der Anschieber im Zweier sein wird. Sie hat sich als absolut richtig erwiesen. Er hat mit seiner Erfahrung die ganze Zeit positive Energie ausgestrahlt, Franz auch nach dem etwas schwächeren zweiten Lauf gepusht. Auch der Tausch des Bobs hat sich ausgezahlt. Als wir im allerersten Training merkten, dass die Bahn ganz anders steht als bei den Trainingswochen und unser Gerät dafür doch nicht optimal ausgerichtet ist, haben wir ihn mit dem von Kim Kalicki getauscht. Es gab von vornherein zwei Geräte-Varianten von der FES (die Berliner Bob-Schmiede/d. Red.), die Frauen haben den bevorzugt, der dann besser lief. Der Tausch wurde von allen mitgetragen und natürlich unterstützen wir jetzt auch die Mädels. Vor Franz muss man trotzdem den Hut ziehen, dass er sich dann im Training mit dem neuen Bob schnell zurechtgefunden hat, denn eigentlich ist er ja nahezu den ganzen Winter mit dem anderen gefahren.

Wie ausgelassen wurde gefeiert und gab es für Sie und Friedrich die obligatorische Sieger-Zigarre? Für eine Feier blieb keine Zeit. Die Jungs sind nach der Dopingprobe und einem Medienmarathon erst nachts halb zwei ins Quartier gekommen, dort gab es noch einen kurzen Empfang vom DOSB. Mit Thorsten habe ich dann noch ein Bier getrunken, Franz hat sogar darauf verzichtet. Auch die Zigarre fiel weg, weil zum einen keiner Streichhölzer dabei hatte (lacht) und auch weil überall Rauchverbot herrscht und es aufgrund aller Corona-Restriktionen keine Raucherinsel gibt. Vor halb oder um drei Uhr war keiner im Bett und um sieben gab´s schon Frühstück, weil halb zehn das erste Vierertraining anstand. Und das war wichtiger als eine Feier, da sind auch die Athleten absolut vernünftig.

Francesco Friedrich beherrscht seit über vier Jahren die Bob-Szene in der Welt. Was ist das Geheimnis des Erfolges? Es ist das Gesamtpaket. Da sind Ehrgeiz, Besessenheit, Fleiß, Disziplin und Akribie von Franz und seinen Anschiebern und ihr Teamgeist. Einer kann sich auf den anderen verlassen. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Schon seit Jahren gehören ganz viele Leute dazu, die im Hintergrund arbeiten, von Dietmar Wagner in Pirna über Manager Bernhard Bock, die Trainingsmethodiker vom Olympiastützpunkt, Physiotherapeuten, ein Osteopath, Kufentechniker, die FES, Hauptsponsor und Vereinspräsident Rainer Jacobus und noch einige mehr. Mit allen arbeiten wir sehr vertrauensvoll zusammen, so dass in allen Bereichen der Boden bereitet wird für den Erfolg. Und man darf auch nicht vergessen, dass Franz selbst inzwischen wie ein Unternehmer viele Dinge selbst regelt. Wenn er also nach einem Weltcup ins Auto steigt, glüht das Telefon, weil er schon wieder am Organisieren ist. Das sehen die meisten natürlich gar nicht. Vor allem ist er mit seinen Gedanken immer schon wieder einen Schritt voraus, denkt darüber nach, was man noch besser machen könnte. Er ruht sich nie auf einem Erfolg aus. Schon Albert Einstein hat gesagt, Genie ist ein Prozent Talent und 99 Prozent harte Arbeit.

Und was ist Ihr Part? Na, ich bin natürlich der harte Hund (lacht), der den Jungs bei allem auf den Hacken steht. Man muss als Trainer die Athleten nerven, um sie voranzubringen. Durch diese Reibung findet man den richtigen Weg. Dabei versuche ich immer, neue Ideen und Reize einzubringen, wie zum Beispiel für eine bessere Regeneration, um sorgsam mit den Ressourcen des Körpers umzugehen. So nutzen wir für uns auch das Kaatsu-Training, das der Japaner Sato entwickelt hat.

👉🏻MORGEN ABSCHLUSSTRAINING 4️⃣er BOB👈🏻 💥 4️⃣ JAHRE UND EIN ZIEL 🚀 = 4️⃣1️⃣0️⃣ 4️⃣ Jahre liegen zwischen dem Höhepunkt,... Gepostet von Bobteam Friedrich am Donnerstag, 17. Februar 2022

Sie haben schon 1994 Harald Czudaj zum Olympiasieg geführt, dann 2010 Thomas Florschütz zu Silber und jetzt dreimal Friedrich zu Gold. Gibt es vor den Wettkämpfen Rituale, sind Sie noch aufgeregt und gibt`s einen Glücksbringer? Am Abend vor jedem großen Wettkampf halte ich vor dem Team eine kleine Ansprache. Ich will damit noch einmal die Leidenschaft entfachen, das Teamgefühl stärken. Früher waren die Reden länger, aber inzwischen sind sie deutlich kürzer geworden. Die Männer wissen selbst, was wichtig ist. Aufgeregt bin ich noch genauso wie am Anfang. Deshalb verkrümele ich mich dann auch gern an die Bahn und pflege mein Ritual, etwas 75 Minuten vor Rennbeginn die Temperatur des Eises zu messen, um zu wissen, dass wir mit den Kufen alles richtig entschieden haben. Einen Francesco-Glücksbringer habe ich seit dem ersten WM-Titel 2013 stets in meiner Hosen- oder Jackentasche. Was das ist, verrate ich aber höchstens nach Olympia. Da bin ich abergläubisch.