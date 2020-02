Bob- und Skeleton-WM: Walthers Vierer-Team ist komplett

Dresden. Der Countdown für die Bob- und Skeleton-WM in Altenberg (20. Februar bis 1. März) läuft. Die sächsischen Starter gehen in dieser Woche aber getrennte Wege. Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich stieg mit in den Flieger nach Lettland. Denn nachdem sich der 29-Jährige in St. Moritz die große Kristallkugel im Vierer-Gesamtweltcup abholte, will er beim Weltcup-Finale in Sigulda auch den Zweier-Gesamtweltcup und zugleich den EM-Titel verteidigen.