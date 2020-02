Bob-WM in Altenberg: Stürze im Zweier der Damen überschatten Auftaktrennen

Altenberg. Als der Oberbärenburger Bob-Pilot Nico Walther vor der Heim-WM in Altenberg sagte, „der Zweier ist wie Spielzeug, da kann jeder einigermaßen sicher runterfahren“, ging ein Raunen durch die Runde. Dass die als schwierig geltende Eisschlange besonders für unerfahrene Piloten und Pilotinnen ihre Tücken hat, zeigte sich schon in der Trainingswoche und nun auch beim Auftakt am Freitag. So waren die ersten beiden Rennläufe der Damen von vier Stürzen überschattet – im Training hatte es zuvor insgesamt schon weitere 15 gegeben. Besonders schlimm erwischte es die mit Startnummer drei ins Rennen gegangene Italienerin Tania Vicenzino. Sie blieb erst einmal liegen, wurde anschließend zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Noch spektakulärer und dramatischer sah später der Sturz von Ex-Junioren-Weltmeisterin Andrea Grecu aus Rumänien aus. Bei beiden kam jedoch später Entwarnung. Im zweiten Lauf erwischte es auch die junge deutsche Starterin Laura Nolte, die bereits zweimal im Training gestürzt war. Obwohl sie physisch unversehrt blieb, nahm sie Bundestrainer René Spieß aus psychischen Gründen aus dem Wettbewerb. So wird die 21-jährige Winterbergerin zu den beiden finalen Läufen an diesem Sonnabend nicht mehr antreten.

Auch Titelverteidigerin Jamanke patzte

Lokalmatadorin Stephanie Schneider (Oberbärenburg) zeigte auf der Heimbahn wieder einmal zwei Gesichter. Obwohl sie im ersten Lauf unmittelbar nach der gestürzten Italienerin an der Reihe war und durch die Bahnreparaturen eine längere Wartezeit in Kauf nehmen musste, zimmerte sie eine sehr gute Leistung in die Bahn und lag nur drei Hundertstel hinter Top-Favoritin Kaillie Humphries (USA).

Im zweiten Durchgang startete Schneider mit Leonie Fiebig zwar schneller, doch in der Eisrinne kam sie anschließend nicht fehlerfrei durch, liegt zur Halbzeit mit 0,54 Sekunden Rückstand auf Rang drei. „Bis Kurve neun lief alles glatt, dann nicht mehr“, gab die Gesamtweltcup-Siegerin enttäuscht zu. Auch Titelverteidigerin Mariama Jamanke (Oberhof) kam nicht ohne Fehler durch. Während die Olympiasiegerin den ersten Lauf verpatzte, steigerte sie sich im zweiten und belegt nach dieser Aufholjagd Rang vier.

