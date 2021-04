Sportvorstand Fredi Bobic rechtfertigt Frankfurt-Abschied – Hertha-Vertrag auch für die 2. Liga gültig

Nach fünf Jahren wird Sportvorstand Fredi Bobic nach der Saison von Eintracht Frankfurt zu Hertha BSC wechseln – obwohl die SGE wohl in die Champions League einziehen wird und Hertha sogar noch absteigen könnte . Bei vielen Frankfurter Fans hat die Entscheidung daher Enttäuschung ausgelöst. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, Sky) hat sich Bobic nun für seinen "Tapetenwechsel" gerechtfertigt – und Verständnis für die Fan-Seele gezeigt: "Vielleicht ist das für den ein oder anderen manchmal ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Aber bei mir ist die Entscheidung schon vor längerer Zeit gefallen" , sagte er bei Sky.

Es habe sich um eine persönliche Entscheidung gehandelt, die Bobic "einfach treffen wollte", sagte der 49-Jährige und erklärte: "Es geht nicht um Champions League wenn man in der Sportverantwortung ist oder nur um einen Abstiegskandidaten, sondern darum, worauf man persönlich Lust hat." Bei der Aufgabe in der Hauptstadt treffe dies nun zu. "Und wenn man die Möglichkeit hat, einen Verein zu übernehmen, der jetzt gerade vielleicht ein bisschen strauchelt, dann ist das auch eine reizvolle Aufgabe. Das war in Frankfurt vor fünf Jahren übrigens genau so", sagte Bobic.