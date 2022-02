Bochum-Boss Schindzielorz vor Spiel gegen RB Leipzig: „Wir stehen für Tradition“

Leipzig. Der VfL Bochum hat den zweitkleinsten Etat der Liga, seit zwei Jahren keinen Cent Ablöse für wen auch immer gezahlt und steht elf Spieltage vor Saisonende mit zehn (!) Punkten Abstand vor einem direkten Abstiegsplatz sensationell gut da. Sebastian Schindzielorz, 43, Geschäftsführer Sport beim VfL und Ex-Profi an der legendären Castroper Straße, über Bochumer Demut und Selbstbewusstsein, Griffigkeit und Schnelligkeit, das 0:7 in München, das 4:2 gegen München und das Heimspiel gegen RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr). Übrigens: Schindzielorz stieg zweimal mit Bochum und einmal mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga auf, wurde 2009 mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister. Anzeige

Der Fußballspieler Sebastian Schindzielorz kannte den tödlichen Pass nur vom Hörensagen, war weder Dribbler noch Goalgetter, aber 90 Minuten lang im Dienst der Sache unterwegs. Einverstanden mit dieser Beschreibung? Absolut, ich bin immer über Physis, Fleiß und Einsatz gekommen, hatte die Gruppe im Auge. Ich habe keine Weltkarriere hingelegt, bin aber absolut zufrieden, hatte wunderbare Momente und habe wunderbare Menschen kennengelernt.



In der aktuellen Bochumer Mannschaft sind einige von Ihrem Zuschnitt unterwegs. Helden der Arbeit, gegen die das Kicken wenig Spaß macht. Fußballer, die wissen was sie können und was nicht. Und die sich mit unserem Weg und dem VfL Bochum identifizieren. Wir haben den zweitkleinsten Etat der Liga und in den letzten beiden Jahren keinen Euro Ablöse investiert. Wir sind automatisch auf der Suche nach Gelegenheiten, legen großen Wert auf unseren Nachwuchs und schauen auch nach Profis, die woanders gerade eine Durststrecke oder Delle hatten.

Ihr Cheftrainer Thomas Reis könnte das Anforderungsprofil erfunden haben. VfL-Vergangenheit, erdverbunden, emotional - und auch mal mit einem Bierchen danach mit den Fans. Und das alles ohne Laptop. Thomas passt perfekt zu uns, er ist die Identifikationsfigur an der Castroper, macht die Spieler und die Mannschaft besser, hat einen engen Draht zu allem im Verein. Thomas hat im Wolfsburger Nachwuchsleistungszentrum vorzügliche Arbeit geleistet, war bei uns Profi, kennt das Geschäft. Er hat übrigens auch einen Laptop. Und, ja, er fällt nicht in Ohnmacht, wenn er ein Glas Bier sieht.

Wie viele davon gab es nach dem sagenumwobenen 4:2 gegen die Bayern? Wir haben nach dem 0:7 in München nicht am großen Ganzen gezweifelt und sind nach dem 4:2 nicht ausgeflippt. Dass das ein großartiger Tag für uns war, muss ich ihnen nicht erzählen. Dass im Bochumer Bermuda3eck (Kneipenmeile, Red.) hinterher einiges los war, kann ich mir gut vorstellen. Seitens des Vereins gab es kein Gelage. Wir haben den Sieg genossen und schon ans Spiel in Stuttgart gedacht. Um an Punkte zu kommen, müssen wir immer an unsere 100 Prozent kommen.

Wie erklären Sie sich das 4:2? Wir waren aktiv, griffig, mutig, effektiv, haben unser Tempo auf den Platz gebracht. Wenn alles zusammenkommt, passieren in unserem wunderschönen Stadion schon mal ungewöhnliche Dinge. Aber ganz ehrlich: Ich war mir auch nach dem 4:1 nicht sicher, dass wir gewinnen.

Der VfL spielt im Oberhaus einen diametral anderen Fußball als in der Aufstiegssaison, Herr Schindzielorz. Um in der zweiten Liga Spiele zu gewinnen und oben mitzuspielen, brauchst du Dominanz, offensive Lösungen gegen tief stehende Gegner, musst du Tore schießen, ins Risiko gehen. In der Bundesliga hat sich das Ganze für uns als Aufsteiger fundamental geändert. Eine dominante Herangehensweise kann gegen diese Konkurrenz nicht unser Anspruch sein. Wir kommen jetzt aus einer tieferen Position, wollen und müssen robust und resistent sein.

Und ab und zu geht es mutig und steil und schnell nach vorne. Vertikale Geschwindigkeit gehört zu den auffälligen Stärken des VfL. Anzeige Das ist so und soll so bleiben.

RB Leipzig würde an der Castroper Straße gerne Platz vier manifestieren. RB hat einen athletisch und technisch starken Kader mit großem Entwicklungspotenzial. Sie haben sehr gute Chancen auf einen Platz in den Champions-League-Rängen. Dafür brauchen sie die drei Punkte am Sonntag nicht notwendigerweise. Wir hatten in Leipzig (0:3; Red.) keine Chance, wollen es diesmal besser machen. Wir haben nach elf Jahren in der zweiten Liga Stabilität in den Verein bekommen, wertschätzen die Bundesliga und unsere aktuelle Situation. Aber es sind noch elf Spiele, da kann noch viel passieren. Wir müssen weiter punkten.