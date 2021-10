Bochum-Profi Danny Blum vor Duell mit Ex-Klub: Dann ist Eintracht Frankfurt "unglaublich gut"

Danny Blum zeigt sich vor dem Spiel des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr/DAZN) zuversichtlich. "Optimistisch sollte man immer sein. Als Offensivspieler noch ein bisschen mehr", sagte der zuletzt lange verletzte VfL-Spieler: "Ich bin endlich wieder nah an dem Niveau, an das ich ran will. Aber natürlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent. Es war eine schwierige Zeit mit der Verletzung. Ich freue mich jetzt über jede Spielminute und bin bereit dafür."

Der 30-Jährige kam in der Bundesliga erst zu drei Kurzeinsätzen. Zu Saisonbeginn fiel Blum nach mit einer Wadenverletzung aus, gegen den VfB Stuttgart gab der Offensivspieler ein sechsminütiges Kurz-Comeback. Gegen RB Leipzig (zwölf Minuten) und Greuther Fürth (28 Minuten) kam Blum etwas länger zum Einsatz. Im Duell mit seinem Ex-Klub steht er wohl in der Startelf. "Wir haben zum Beispiel durch Danny wieder richtig individuelle Qualität zurückbekommen. Das ist sehr wichtig für uns", sagte VfL-Coach Thomas Reis.

In der Tabelle sind die Hessen mit einem Punkt Vorsprung auf den Tabellen-15. direkte Nachbarn. Noch am Donnerstag stand die Eintracht in der Europa League gegen Olympiakos Piräus (3:1) auf dem Platz. Blum verfolgte das Spiel seines Ex-Klubs und stellte fest: "Man darf die Europa League aber nicht mit der Bundesliga vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Wettbewerbe. Wenn man sie spielen lässt, sind sie unglaublich gut. Sie lassen den Ball sehr gut laufen. Wir müssen versuchen, das zu unterbinden." Für die SGE kam Blum in zwei Jahren 24 Mal zum Einsatz. Vier Tore und zwei Vorlagen gingen dabei auf sein Konto.