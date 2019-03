Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum, Heidenheim und Union Berlin

Für Jens Keller wird es eine besondere Begegnung im Stadion an der Alten Försterei. Gerade einmal 15 Monate sind seit dem unerwarteten Abschied beim damaligen Tabellenvierten 1. FC Union Berlin vergangen. Dass über die Gründe der Entlassung auch heute noch spekuliert wird, schert den Trainer nicht mehr. "Ich freue mich auf das Spiel, die Alte Försterei und die Leute", sagte Keller vor dem Gastspiels seines neuen Vereins FC Ingolstadt am Freitag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Berlin. "Ich habe noch den einen oder andern guten Kontakt. Mein Verhältnis zu den Fans war gut."