Bochum, Fürth, HSV und Co. – so ist die Ausgangslage im Aufstiegskampf der 2. Liga

Vier Klubs liefern sich in der 2. Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg. Am Samstag (13 Uhr/Sky) treffen mit dem Tabellenführer VfL Bochum und dem aktuellen Vierten Holstein Kiel zwei davon im direkten Duell aufeinander. Zeitgleich ist Greuther Fürth (3.) beim 1. FC Heidenheim gefordert. Außerdem bekommt es der Zweite Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Nordduell mit Hannover 96 zu tun. Nach der Länderspielpause geht es also direkt heiß her im Rennen um die Bundesliga-Plätze - der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle musste Kiel vor der Länderspielpause in Quarantäne. Die Spiele in Heidenheim und gegen Hannover mussten verschoben werden. Dadurch ist die Lage an der Spitze etwas verzerrt, weil einzig die Kieler derzeit zwei Spiele weniger haben als alle Konkurrenten. An der Spitze steht aktuell Bochum mit 51 Punkten. Dahinter lauern der HSV (49) und Fürth (47), dann folgt Holstein (46). Sollten die Störche also beide Nachholspiele gewinnen und gegen Bochum zumindest einfach punkten, wären sie mit 53 Zählern virtueller Tabellenführer. Allerdings folgen die Partien gegen 96 und den FCH erst in den kommenden zwei Wochen - und englische Wochen ist der überraschende Pokal-Halbfinalist nur in Ausnahmefällen gewohnt.