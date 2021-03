Bochum, Kiel, Fürth und HSV: Rekord-Trainer Benno Möhlmann macht den Zweitliga-Aufstiegscheck

Mehr Spitzenspiele kann es aktuell in der 2. Bundesliga nicht geben. Liga-Primus VfL Bochum ist am Samstag (13 Uhr/Sky) beim aktuellen Tabellendritten Greuther Fürth gefordert, zwei Tage später (20.30 Uhr/Sky) kommt es zum Nord-Kracher zwischen dem Liga-Vierten Hamburger SV und Liga-Zweiten Holstein Kiel. "So eine enge Konstellation habe ich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison nicht erwartet. Es wäre für die Liga schön, wenn es bis zum letzten Spieltag so spannend bleiben würde", sagte Trainer-Legende Benno Möhlmann dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): "Ich kann mir die aktuelle Reihenfolge auch genauso nach dem 34. Spieltag vorstellen. Wenn man diese vier Teams miteinander vergleicht, ist die Qualität ungefähr auf einem Level. Bochum, Kiel und Fürth stehen aber nicht unter so einem Erfolgsdruck wie der HSV." Anzeige

Der Hamburger SV ist nach der Derby-Niederlage gegen den FC St. Pauli noch mehr unter Druck geraten. Der VfL Bochum und Holstein Kiel (beide 45 Punkte) und Greuther Fürth (43) stehen in der Tabelle aktuell vor dem HSV (42). "Die Situation kann sich Woche für Woche wieder verändern. Gerade die Partien am kommenden Spieltag können wieder für ein anderes Tabellenbild sorgen" betont Möhlmann. Für den SPORTBUZZER schätzt der 520-fache Zweitliga-Trainer und Aufstiegscoach von Arminia Bielefeld im Jahr 2002 die Chancen seiner Ex-Klubs Greuther Fürth und HSV sowie die des VfL Bochum und Holstein Kiel ein.

VfL Bochum (45 Punkte) Bochum hat mit Thomas Reis im September 2019 einen Trainer bekommen, der auf die besondere Mischung setzt. Es ist eine Mannschaft, die kämpferisch und konditionell stark ist, aber auch gut Fußball spielt. Reis macht es richtig, dass er starken Individualisten wie beispielsweise Robert Zulj zum Teil auch viele Freiheiten lässt. Er achtet aber auch auf eine gute Disziplin. Das ist eine wichtige Basis für den Aufstieg.

Holstein Kiel (45 Punkte) Wenn man genau die Saison verfolgt hat, kommt dieser Erfolg nicht überraschend. Mit Trainer Ole Werner und Geschäftsführer Uwe Stöver verfügt Kiel über eine sehr passende Konstellation. Das ist für so einen Verein und so eine Ausrichtung entscheidend. Es ist absolut gerechtfertigt, dass Kiel da oben steht. Sie haben vielleicht nicht die total überragenden Einzelspieler, verfügen aber über eine gute Qualität durch den gesamten Kader.



Greuther Fürth (43 Punkte) Es war am Anfang der Saison nicht zu erwarten, dass Fürth mit dem Kader und der Zusammenstellung ganz oben dabei sein wird. Ich bin eher davon ausgegangen, dass sie eine sorgenfreie Serie spielen und irgendwo im unteren einstelligen Bereich landen werden. Durch meine Tätigkeit als Berater bin ich an Fürth noch etwas mehr dran als an den anderen Klubs. Trainer Stefan Leitl arbeitet sehr fleißig und diszipliniert mit seinem Team. Und das ist jetzt das Ergebnis für die gute Arbeit. Besonders die Hierarchie hat sich in Fürth gut entwickelt. Da geht nicht nur Mergim Mavraj mit 34 Jahren vorneweg. Einige andere Spieler wie beispielsweise Paul Seguin haben immer mehr eine Führungsposition auf dem Platz übernommen.

Hamburger SV (42 Punkte) Der HSV hat auch nach der zuletzt schwachen Serie immer noch sehr gute Chancen auf den Aufstieg. Die Frage ist nur, wie die Spieler mit der aktuellen Situation umgehen. Wenn man in Hamburg ein paar Spiele lang nicht dreifach punktet, ist gleich ein bisschen Theater da. Aber mit Daniel Thioune haben sie einen erfahrenen Zweitliga-Trainer, der nicht die kämpferischen Eigenschaften im Aufstiegsrennen unterschätzt. Auch wenn der HSV die größte Qualität der Top-Teams hat, wird allein die fußballerische Klasse nicht ausreichen.