Klubchef Bode: Werder-Abstieg "wäre schwerwiegende Zäsur" - Kruse "fehlt auch abseits des Platzes"

Zum ersten Mal seit 39 Jahren droht Werder Bremen der Abstieg aus der Bundesliga. Der kaum noch abzuwendende Absturz in die 2. Liga wäre "eine schwerwiegende Zäsur", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode am Sonntag in der TV-Sendung Sky90. Zwar gebe es am letzten Spieltag "noch eine Minimalchance", Fortuna Düsseldorf vom Relegationsplatz zu verdrängen, aus seiner Enttäuschung nach dem 1:3 gegen Mainz 05 machte der frühere Nationalspieler keinen Hehl.