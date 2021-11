Bojang verlässt FSV Oschatz nach Rassismus-Vorfall - Coach Wiesner: "Er hat keine Lust mehr"

Oschatz. Sulayman Bojang hat die Fußballer des FSV Oschatz verlassen. Den Grund dafür kann Rainer Schwurack nur vermuten: „Sicher auch eine Folgeerscheinung der ganzen Wermsdorf-Problematik .“ Mit der Wermsdorf-Problematik meint der Oschatzer Mannschaftsleiter den Abbruch der Begegnung in Wermsdorf am ersten Spieltag der Nordsachsenliga. Dort wurde Bojang von einem Zuschauer mit Bier begossen und womöglich auch rassistisch beleidigt . Noch immer ermittelt das Sportgericht zu den Vorgängen vom 14. August. Auch ein Zivilgericht beschäftigt sich inzwischen damit.

Sportgericht will in dieser Woche offene Fragen klären

Seit den Vorfällen von Wermsdorf stand er noch in vier Spielen für Oschatz auf dem Platz. Doch schon in den vergangenen zwei Wochen war er nicht mehr zum Training gekommen. Dabei spielt er bereits seit der B-Jugend im Verein. „Er war in der Mannschaft angesehen, offen im Umgang mit den anderen“, berichtet Wiesner. Vor allem zu Demba Mbye habe er guten Kontakt gehabt. „Er wird uns fehlen“, sagt Steffen Wiesner. „Natürlich auch sportlich, er ist jung und dynamisch. Aber ich sage niemals nie, was eine Rückkehr angeht.“