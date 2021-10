Mit Boldt, Haupt, Helmer und Co: So lief die zweite SPORTBUZZER Network Light in Hamburg

Die Gegenwart der deutschen Nationalmannschaft steht am Freitagabend in Hamburg gegen Rumänien auf dem Platz, um die DFB-Zukunft braucht man sich (noch) keine Sorgen zu machen. "Wir werden die nächsten sieben oder acht Jahre eine Mannschaft haben, die um Titel mitspielen kann", sagte Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, im Talk mit RND-Sportchef Heiko Ostendorp auf der SPORT BUZZER Network Light – gab aber zu: "Danach wird es etwas dünner."

Es war die fünfte Veranstaltung, die am Donnerstagabend im "ÜberQuell" am Fischmarkt auf St. Pauli im Vorfeld des Länderspiels stattfand. Rund 30 Gäste aus dem Sport- und Marketing- und Medienbereich waren coronabedingt- und konform unter Einhaltung der 2G-Regel zu Gast zu entspannten Gesprächen bei selbstgebrautem Bier und hausgemachter Pizza. Thema natürlich: Der Umbruch unter Bundestrainer Hansi Flick bei Nationalmannschaft.

"Der deutsche Fußball ist nicht so weit weg von der Weltspitze, wie man es meinen möchte", sagte Haupt. "Nichtdestrotz gibt es viele Themen, bei denen wir Gas geben müssen, da haben wir ein paar Jahre verschlafen." Europameister Thomas Helmer ist auch der "Meinung, dass die Nationalmannschaft einen neuen Weg einschlagen muss", sieht das DFB-Team mit "Hansi Flick aber auf dem richtigen Weg. Die Qualifikation wird kein Problem sein, für was es dann reicht, das wird man sehen." Was Helmer fehlt: "Wir haben keinen Neuner und auch in der Innenverteidigung Probleme, da müssen wir was tun."