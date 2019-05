Herzinfarkt auf dem Rasen: Schiedsrichter stirbt bei Erstliga-Spiel in Bolivien

Tragödie in Bolivien! Nach Medienberichten ist ein Schiedsrichter beim Erstliga-Spiel zwischen Always Ready und Oriente Petrolero im Municipal Stadion in El Alto auf dem Spielfeld zusammengebrochen und wenige Minuten später im Krankenhaus gestorben.

Was war passiert? In der 47. Minute kippte Schiedsrichter Victor Hugo Hurtado nach hinten und blieb regungslos auf dem Platz liegen. Sofort eilten Spieler und Mannschaftsärzte zum 31-Jährigen und versorgten ihn mit Sauerstoff-Flaschen. Ein Krankenwagen brachte ihn umgehend ins Krankenhaus. Doch Hurtado starb noch in der Notaufnahme.