"Bombe explodiert in Spanien, in Argentinien bebt die Erde": Die Presse-Stimmen zum Messi-Aus bei Barca

Das schier Unvorstellbare ist wahr geworden: Lionel Messi spielt nicht mehr für den FC Barcelona. Nach Angaben des Klubs verhinderten finanzielle Zwänge und die Liga-Regularien die Fortsetzung der einzigartigen Erfolgsgeschichte. "Eine Riesenbombe!", titelten unisono spanische Medien wie La Razón. "Messi löst im Weltfußball ein Erdbeben aus", befand Marca. Ähnlich sehen es auch die Zeitungen in der Heimat des argentinischen Superstars.

Die Pressestimmen zum Messi-Aus

Spanien AS: "Messi ist schon Geschichte in Barcelona, so hat es der Klub selbst verkündet. Barcelona gibt eindeutig der Liga dafür die Schuld, dass die Zeit des besten Spielers der Welt bei Barca endet." Marca: "Messi löst im Weltfußball ein Erdbeben aus. Messi wird kein Spiel mehr im Trikot des FC Barcelona spielen. Trotz aller Bemühungen des Klubs war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen. Barca hat Messi gefeuert, obwohl es immer noch Leute im Verein gibt, die ihn nicht gehen lassen wollen und daran glauben, dass die Situation doch noch gelöst werden kann." El Pais: "Barca sagt auf Wiedersehen zu Messi! Mündlich war der Vertrag schon seit dem 12. Juli ausgehandelt, an diesem Donnerstag aber wurde der Pakt gebrochen." La Razon: "Eine Riesenbombe! Barcelona kündigt den Abschied von Leo Messi an, der das Barça-Trikot nicht mehr tragen wird."

Argentinien TyC Sports: "Die Bombe ist bestätigt! Messi verlässt Barcelona. Ohne viel Raum für Spekulationen zu lassen, gab der Klub bekannt, dass Messi den Verein verlässt." Clarín: "Die Bombe explodiert in Spanien, in Argentinien bebt die Erde und es verbreitet sich auf der ganzen Welt. Es ist offiziell: Lionel Messi wird nicht weiter für den FC Barcelona spielen. Die unerwartete Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem alle Teile schon zu passen schienen." La Nación: "Eine unerwartete Kehrtwende! Lionel Messi verlässt Barcelona. Eine Bombe, die die Fußballwelt erschüttert." Olé: "Es ist das Ende einer einzigartigen und nicht wiederholbaren Legende. Es ist schwer zu glauben, dass dies das Ende für Messi an einem Ort ist, an dem er zum besten Spieler der Welt, für viele sogar der Geschichte wurde. Das Öl-Geld von PSG scheint seine nächste Station zu werden."

Lionel Messi: Die Meilensteine seiner Karriere beim FC Barcelona Nach 20 Jahren will Lionel Messi den FC Barcelona verlassen. Der SPORTBUZZER zeigt die Meilensteine seiner Karriere bei den Katalanen. ©

England Daily Mail: "Das Ende einer Ära! Barcelona bestätigt den sensationellen Abschied von Lionel Messi und gibt der Liga die Schuld." Mirror: "Na, was für eine Nacht! Lionel Messi wird in der nächsten Saison nicht für Barcelona spielen. Was für ein seltsamer Satz, ihn zu schreiben. Das Ende einer Ära für eine Fußballikone in seinem geliebten Verein." The Sun: "Was für ein Durcheinander! Lionel Messi verlässt das klamme Barcelona und sorgt für einen echten Transfer-Hammer. Einer der größten Schocks der jüngeren Fußballgeschichte."

Frankreich L'Équipe: "Turnaround bei der angedachten Verlängerung von Lionel Messi. Eine Geschichte mit einer dramatischen Wende." La Parisien: "Mit 34 ist der Argentinier frei und bringt die Fußballwelt zum Träumen. Paris ist eines der möglichen Ziele, aber der Deal ist noch lange nicht abgeschlossen." Le Figaro: "Donnerschlag in Barcelona, ​​Lionel Messi verlässt den Verein. Eine große Seite der Geschichte dreht sich um."