Bomben-Attacke auf Schiedsrichter löst Streik in Zypern aus - Alle Spiele verschoben

Die zyprischen Schiedsrichter befinden sich im Streik, nachdem in der Nacht zum Freitag eine Bombe am Auto des zyprischen Unparteiischen Andreas Konstantinou gezündet worden war. Bei der Explosion wurde niemand verletzt, das Auto des Spielleiters wurde jedoch stark beschädigt. "Alle geplanten Spiele werden verschoben", teilte der zyprische Fußballverband CFA am Freitag mit. Wie lange der Ausstand dauern soll, blieb offen.