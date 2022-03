Louis van Gaal mit Corona infiziert: Trainer von DFB-Gegner Niederlande in Quarantäne

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Bondscoach werde in den nächsten Tagen in seinem Hotel beim Trainingszentrum in Isolation bleiben, teilte der Fußballverband KNVB am Dienstag in Zeist bei Utrecht mit. Die übrigen Mitglieder des Trainerteams werden demnach seine Aufgaben wahrnehmen. Es ist unklar, wie es dem 70 Jahre alten Trainer geht.

Anzeige