Prostata-Krebs bei Louis van Gaal: Bondscoach spricht offen über Behandlung

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal hat alle Krebs-Behandlungen abgeschlossen. Es gehe ihm gut, sagte der 70-Jährige am Montagabend in Amsterdam. "Ich habe alles hinter mir, nun muss es besser werden", sagte er dem TV-Sender NOS. Der Bondscoach hatte in der vergangenen Woche bekannt gemacht, dass er an Prostata-Krebs erkrankt ist. Er habe 25 Bestrahlungen gehabt, die hätten gewirkt. Im Februar war er dann nach eigenen Angaben operiert worden.

