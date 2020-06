Bora-hansgrohe-Manager Ralph Denk über Radsport-Hoffnung Emanuel Buchmann, die Tour de France und Corona-Folgen

Eigentlich hätte am Samstag die Tour de France beginnen sollen , stattdessen bereiten sich die Radsport-Teams auf den Neustart der Saison nach der Corona-Pause vor. So auch das deutsche Profi-Team Bora-hansgrohe, das derzeit im Ötztal ein Trainingslager absolviert. Im SPORT BUZZER-Interview spricht Manager Ralph Denk über die schwierige Saison und die Chancen von Teamkapitän Emanuel Buchmann bei der Tour , die nun Ende August starten soll.

Der Radsport lebt von Sponsoren und Preisgeldern. Wie haben Sie das Team über die Zeit bekommen?

Wir sind wahnsinnig auf Sponsoren angewiesen und partizipieren nie an den Zuschauern, die en masse an der Strecke stehen. Dadurch hatten wir jetzt aber immerhin keine Einnahmenverluste. Wir leben zu 95 Prozent von unseren Sponsoren und ich bin froh, dass unsere Partner ihr Engagement bisher nicht reduziert haben. Auch haben wir als Sportart keinen großen Termindruck, weil wir bis Weihnachten fahren könnten, wenn es nötig sein sollte. Im neuen Kalender fehlt gar nicht so viel und ich habe genügend Zeit, den versprochenen Werbewert zu gewährleisten. Sofern die Rennen also alle stattfinden, kommt der Radsport im Vergleich zu anderen Sportarten gut weg.