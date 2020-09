Schachmann kritisiert Radsport-Verband: "Wenn es um unsere Sicherheit geht, wird nichts gemacht"

Wirklich lang war die erste Nacht nach der Tour de France für den deutschen Radsportler Maximilian Schachmann nicht. Das hatte allerdings weniger mit einer eher zurückhaltenden Party seines Teams Bora-hansgrohe zu tun. Vielmehr saß der ehemalige deutsche Meister bereits im Zug von Paris in seine Schweizer Wahlheimat. Schließlich geht es für ihn bereits am kommenden Wochenende mit der WM im italienischen Imola weiter. Jeder Kilometer auf dem Rad ist deshalb wichtig – je früher zu Hause, desto besser also.

So ist es vielleicht gut, dass eine rauschende Fete am Sonntagabend vor allem coronabedingt ausfiel. Richtig viel zu feiern hätte sein Team allerdings auch dieses Jahr nicht gehabt. Die beiden klaren Ziele, Emanuel Buchmann in der Gesamtwertung möglichst weit vorn zu platzieren, und Peter Sagan das Grüne Trikot zu bescheren, wurden klar verfehlt. "Unser Fazit fällt dennoch nicht negativ aus“, relativiert Schachmann im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.

Schließlich habe Bora-hansgrohe mit dem Deutschen Lennard Kämna nicht nur einen Etappensieg eingefahren, sondern mit einer geänderten Taktik auch Radsportfans begeistert. "Wir haben uns mit unserer aktiven Fahrweise einen Namen gemacht. Am letzten Tag kam ein Fahrer zu mir und meinte, es gäbe Seitenwind – das wäre doch was für uns als Team. Wir haben jetzt scheinbar einen Ruf im Feld“, sagt der Berliner.

Schachmann: "Immerhin meinen Kampfgeist unter Beweis gestellt"

Er selbst hat mit dazu beigetragen, versuchte regelmäßig in Ausreißergruppen dabei zu sein und wurde sogar auf einer Etappe Dritter. Selbst auf der Abschlussetappe über den Pariser Prachtboulevard Avenue des Champs-Élysées riss er mit ein paar Kollegen aus. "Immerhin habe ich meinen Kampfgeist unter Beweis gestellt“, sagt er.

Mehr war aber auch für ihn nicht drin, denn wie Buchmann war auch Schachmann von einem Sturz im Vorfeld der Tour de France gebeutelt. "Ich war vor der Tour Opfer eines Fehlers der Rennorganisatoren bei der Lombardei-Rundfahrt“, so Schachmann. Deshalb war er "nicht einen Tag in meiner Vor-Sturz-Form unterwegs. Nachdem ich gestürzt bin, hatte ich nicht nur Schmerzen, sondern die Form war auch weg. Irgendwas passiert bei so einem Sturz im Körper.“

Ähnlich wie ihm erging es während der Tour auch anderen Topfahrern – etwa dem Kolumbianer Nairo Quintana, bei dem übrigens während der Rundfahrt eine Razzia im Hotelzimmer durchgeführt wurde, wie erst jetzt bekannt wurde. Eigentlich war er als einer der Favoriten auf den Gesamtsieg gestartet, wurde am Ende nur 17. und hatte über eine Stunde Rückstand auf den Sieger Tadej Pogacar.

"Da hat es immer gekracht": Schachmann über die erste Etappe

Zum Verhängnis wurde ihm bereits die erste Etappe rund um Nizza – für die Schachmann die Organisatoren auch drei Wochen später noch kritisiert. "3000 Meter vor dem Ziel muss es einen Ölfilm auf der Straße gegeben haben. Da hat es immer gekracht – auch wenn wir Fahrer nur geradeaus gefahren sind. Eine kleine Gewichtsverlagerung hat gereicht für einen Sturz. Es war wirklich gefährlich“, ärgert er sich. "Wir Fahrer hatten die Veranstalter gebeten, frühzeitig die Zeit für die Etappe zu nehmen und nur noch die Sprinter um den Etappensieg fahren zu lassen. Das wurde abgelehnt, obwohl das gesamte Feld das gefordert hat“, beschreibt er.