Boris Becker liebäugelt mit Trainer-Job: Würde gerne mit Alexander Zverev arbeiten

Nach dem Achtelfinal-Aus bei den US Open hat Boris Becker über einen möglichen Trainer-Posten von Spitzenspieler Alexander "Sascha" Zverev gesprochen. "Sascha ist ein Spieler, der mir sehr am Herzen liegt und fast wie ein dritter Sohn ist. Auch mit ihm würde ich gerne arbeiten. Aber ich habe noch andere Aufgaben in meinem Leben und muss mich Fragen, ob ich so viel Zeit hätte", sagte Deutschlands Tennis-Legende in der Eurosport-Sendung "Matchball Becker".