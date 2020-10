Boris Becker sieht keine schlechte Perspektive bei Alexander Zverev und Co.: "Da wächst eine Generation"

Der deutsche Herrentennis-Chef Boris Becker sieht keine schlechte Perspektive für die kommenden Jahre in diesem Bereich. "Wir können froh sein, dass wir Zverev und Co. haben, da wächst eine Generation", sagte Becker am Mittwochabend bei einer Gesprächsrunde in Dessau und erwähnte dabei auch French-Open-Achtelfinalist Daniel Altmaier. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hatte im September bei den US Open im Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem nur denkbar knapp seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier verpasst.