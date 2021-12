"Wird keinen zweiten Boris geben": Trainer-Legende Bosch über Becker, Talente und Zverev

Wie kam es zum Bruch?

Wir waren so eng verbunden, da fing es an, dass ihn Sachen störten. Wenn er beim Abendessen mit der Freundin zusammensaß und ich auf die Uhr guckte, wusste er, was das bedeutete: Er sollte aufs Zimmer, sich ausruhen. Das hat ihn genervt. Wenn ich ihm sagte, "wir trainieren um 12 Uhr, weil du morgen auch um 12 Uhr spielst", hat er eigenmächtig entschieden: Ich trainiere um 17 Uhr. Als er 18 Jahre alt wurde, sagte er: "Ab jetzt entscheide ich alles." Für mich war das erst mal kein Pro­blem. Dann hat sich aber so viel angehäuft, dass ich fand, dass es nicht mehr weitergeht.