Boris Becker über Tennis-Talent Molleker: "Vielleicht der beste 18-Jährige"

Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker hat das Oranienburger Tennis-Talent Rudi Molleker in den höchsten Tönen gelobt. "Wir haben in Rudi Molleker den vielleicht besten 18-Jährigen der Welt", sagte Becker in einem Interview der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten.