Boris Johnson bestätigt: Fan-Rückkehr in England bald möglich - Premier League reagiert

Die Fußballer in Englands Ligen könnten schon bald wieder vor Fans spielen: Nach einem vierwöchigen Teil-Lockdown kehren die Engländer Anfang Dezember wieder zu einem Warnstufen-System mit regionalen Corona-Beschränkungen zurück. "Wir werden zu einem regionalen Ansatz mit verschiedenen Stufen zurückkehren - und dort die strengsten Maßnahmen einführen, wo Covid am präsentesten ist", sagte der britische Premier Boris Johnson am Montagabend in einer virtuellen Ansprache an das Londoner Parlament. Und das hat auch Auswirkungen auf den Sport: So sollen ab dem 2. Dezember wieder bis zu 4000 Zuschauer bei Sportevents zugelassen werden.

Anzeige