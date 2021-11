VfB-Profi Borna Sosa erklärt Siegtor gegen Mainz 05: "Jeder denkt, ich wollte die Flanke machen..."

50 Bundesliga-Spiele lang musste Borna Sosa auf einen Treffer warten - im 51. Anlauf war es so weit: Mit seinem Tor zum 2:1-Endstand hatte der Flügelspieler des VfB Stuttgart im Bundesliga-Heimsieg gegen den FSV Mainz am Freitag das lang ersehnte Erfolgserlebnis. Mit seinem Schuss aus spitzen Winkel auf den Kasten von Mainz-Keeper Robin Zentner hatte so offenbar nicht jeder gerechnet, wie Sosa nach der Partie beim Streamingdienst DAZN selbst einräumte. "Jeder denkt, ich wollte die Flanke machen, denn ich mache immer die Flanken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wollte schießen", sagte der Deutsch-Kroate. Trainer Pellegrino Matarazzo betonte dagegen lapidar: "Wir wissen, dass Borna einen sehr guten linken Fuß hat und Tore machen kann."