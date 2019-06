Bornaer Fußball-Nachwuchstrainer reist mit DFB nach Spanien

Irgendwann im Herbst lag plötzlich dieser Brief im Briefkasten. Absender: der Deutsche Fußballbund in Frankfurt am Main. Empfänger: Kevin Kutzner in Kitzscher. Der 25-Jährige kann sich noch gut an diesen Moment erinnern, als er den Umschlag in den Händen hielt. „Ich habe mich gewundert, was der DFB von mir will“, lacht der junge Mann und dachte zunächst an einen Scherz. „So weit habe ich es als Fußballer doch gar nicht gebracht.“

Hat er aber doch. Denn sein Heimatverein, der Bornaer SV 91, meldete Kevin klammheimlich für die DFB-Aktion „Fußballhelden – junges Ehrenamt“ an, um ihm für seinen unermüdlichen Einsatz auf dem Rasen Danke zu sagen. Als Fußballer der ersten Herrenmannschaft, Nachwuchsleiter und Trainer der C-Junioren (vorher D-Junioren) sowie viele Jahre auch als Schiedsrichter ist das Stadion mittlerweile sein zweites Zuhause geworden. Auf die Uhr guckt der 25-Jährige dabei nie.

Mehrfachbelastung Studium und Sport gut weggesteckt

Die Mehrfachbelastung mit Sport, Ehrenamt und Lehramtsstudium hat der angehende Mathe- und Geschichtslehrer erstaunlich gut weggesteckt. „Fußball ist mein Leben“, sagt der 1,89 Meter große Abwehrspieler und erwähnt eine „gewisse familiäre Vorbelastung“. Schon mit sechs Jahren jagte Kevin in Kitzscher selber dem Ball hinterher und seit 2004 steht er in Diensten der Schwarzgelben an der Wyhra. Mittlerweile gehört der junge Mann auch zur Nachwuchsleitung des Bornaer SV und investiert jede freie Minute in sein Hobby.

Als Dankeschön durfte der Kitzscheraner jetzt mit einer DFB-Delegation nach Santa Susanna in die Nähe von Barcelona reisen – zusammen mit 190 weiteren Nachwuchsleitern und -trainern aus ganz Deutschland. Nach der anstrengenden 24-Stunden-Busfahrt erwartete die 18- bis 30-Jährigen ein abwechslungsreiches Programm rund um den Fußball: ein Treffen mit dem ehemaligen Augsburger Profitrainer Manuel Baum und dem Ex-Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher, ein Besuch des Camp-Nou-Stadions in Barcelona („Für mich das Highlight der Woche“) sowie Trainingseinheiten mit dem deutschen Beachsoccer-Nationaltrainer Matteo Marrucci und dem deutschen Futsal-Nationaltrainer Marcel Loosvelt.

Gelerntes Weitergeben

„Wenn es eins auf dieser Fahrt nicht gab, war es Langeweile“, denkt Kevin Kutzner dankbar an die Tage in Spanien zurück. „Das Training war echt toll, sie haben uns viele neue Fertigkeiten beigebracht.“ Darüber hinaus blieb noch genügend Zeit für Strand, Pool, ein lustiges Headys-Turnier (Tischtennis mit dem Kopf) und chillen. Freundschaften und Kontakte, die der Kitzscheraner auf der Reise geschlossen hat, tragen jetzt erste Früchte. Am 17. August reist der C-Jugendtrainer mit seiner Mannschaft zu einem Turnier nach Weixdorf bei Dresden. Und schon in diesen Tagen packt er die Koffer für ein Beachsoccerturnier in Damp bei Kiel.

„Die Reise war eine tolle Erfahrung und hat mir echt viel gegeben“, sagt „Kutze“, wie er von Freunden und Mannschaftskameraden gerne genannt wird. Das Gelernte möchte er schon bald an seine 14- und 15-jährigen Schützlinge weitergeben. Der Alltag auf dem Rasen hat den Spieler und Trainer wieder. Darüber hinaus beginnt im August sein Referendariat als Mathe- und Geschichtslehrer an der Bornaer Dinterschule.

Von Kathrin Haase

ANZEIGE: Dein Trainingsset für die Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.