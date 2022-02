Borna-Trainer Gruhne lehnt Spielbetrieb unter 2G ab

Borna. Marco Gruhnes Meinung zum Spielbetrieb unter 2G-Bedingungen ist von eindeutiger Natur: „Ich bin kein Impfgegner, aber so etwas kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Das ist völlig sinnlos und absoluter Kindergarten, die Spaltung der Gesellschaft ist sowieso schon groß genug, da dürfen wir nicht noch einen Keil in die Vereine und in die einzelnen Mannschaften treiben. Unsere Aufgabe kann es nicht sein, die Arbeit der Politiker zu machen." Die Probleme würden auf die Sportler abgewälzt: „Das geht so nicht. Wir sind für das Sportliche verantwortlich, nicht für die Gesetzgebung.“

