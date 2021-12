Torwart Yann Sommer erklärt die Krise von Borussia Mönchengladbach: "Das ist wirklich crazy"

Borussia Mönchengladbach ist in einer handfesten Krise: Das 1:4 am Samstagnachmittag in Leipzig war dritte Ligapleite in Folge. Das Team von Trainer Adi Hütter steht mit 18 Punkten auf Platz 13 in der Tabelle und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ohne den starken Auftritt von Keeper Yann Sommer hätte die Niederlage bei RB sogar noch höher ausfallen können. "Wir müssen meiner Meinung nach an den guten Dingen festhalten. Wir lassen zu viel zu und dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen", sagte der Keeper am Sky-Mikro. Anzeige

Allein in den letzten drei Spielen haben die Borussen 14 Gegentore kassiert. "Das ist wirklich crazy", musste Sommer zugeben, der die Probleme der Gladbacher offen anspricht. "Wir stehen nicht nah genug an den Männern, sind nicht aggressiv genug." Josko Gvardiol (21. Minute), André Silva (33.), Christopher Nkunku (90.+1) und Benjamin Henrichs (90.+4) verschärften mit ihren Treffern die Krise. "Wir machen es dem Gegner zu einfach, ein Tor zu schießen", erklärte Sommer.

Weil es in der Mannschaft nicht funktioniert? Das zumindest deutete Lars Stindl nach der Partie an. "Wir wissen um unsere Situation. Da kommen wir nur gemeinsam raus", so der Kapitän, der dann gegen das Team nachlegte: "Jeder macht für sich was alleine und keiner zusammen." Trainer Adi Hütter wollte die Aussagen seines Kapitäns später so nicht stehen lassen. "Die Mannschaft ist eine Mannschaft. Wir werden die Dinge intern ansprechen, aber ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und draufhauen", erklärte der Trainer.