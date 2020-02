Bericht: Borussia Dortmund beobachtet Abwehr-Talent Marash Kumbulla von Hellas Verona

Holt Borussia Dortmund im Sommer ein neues Talent für die Abwehr? Laut eines Berichts der Bild beobachtet der BVB derzeit den Albaner Marash Kumbulla . Der Innenverteidiger ist Stammspieler in der italienischen Serie A bei Hellas Verona.

BVB-Defensive wackelt immer wieder bedenklich

Aus diesem Grund guckt sich der BVB derzeit auf dem Markt um - und hat Kumbulla als mögliche Verstärkung ausgemacht. Scouts von Borussia Dortmund beobachteten den 20-Jährigen am Wochenende beim 2:1-Sieg von Hellas Verona gegen Juventus Turin. Kumbulla überzeugte dabei gegen Cristiano Ronaldo.

Allerdings: Auch die beiden englischen Spitzenklubs FC Chelsea und Manchester United sollen den Shootingstar intensiv sichten. Bei Hellas Verona spielt Kumbulla, der im Oktober sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte, links in einer Dreierkette. Diese Position bekleidete unter anderem Manuel Akanji beim BVB immer mal wieder. Der Schweizer ist allerdings nicht unumstritten in Dortmund, da er immer wieder Fehler macht.