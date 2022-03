Bericht: Transfer von Salzburg-Stürmer Adeyemi zum BVB gerät ins Stocken – Differenzen wegen Ablöse

Demnach sollen sich der BVB und der österreichische Meister uneinig in der Bewertung von Adeyemis Marktwert sein. Der 20-Jährige besitzt in der Mozartstadt noch einen Vertrag bis 2024, soll in seinem Arbeitspapier auch keine Ausstiegsklausel haben. Die Salzburger um Sportdirektor Christoph Freund können die Verhandlungen also entspannt angehen. Und dem Bericht zufolge ist man bisher mit den Ablöse-Vorstellungen des deutschen Pokalsiegers nicht einverstanden. Das Portal transfermarkt.de taxiert den Marktwert von Adeyemi auf 35 Millionen Euro.

Das Talent des dreimaligen Nationalspielers ist unbestritten: In dieser Saison erzielte er für Salzburg in 28 Spielen in der österreichischen Liga und der Champions League insgesamt 18 Tore und vier Vorlagen. Am Dienstagabend will er seine Qualitäten im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern (21 Uhr, Prime Video) unter Beweis stellen. Im Hinspiel konnten die Salzburger dem deutschen Rekordmeister ein 1:1 abringen.