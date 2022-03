Bestätigt: Borussia Dortmund entzieht Altkanzler Gerhard Schröder die Ehrenmitgliedschaft

Borussia Dortmund hat dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder mit sofortiger Wirkung die Ehrenmitgliedschaft entzogen. Das teilte der Klub am Mittwochnachmittag mit.

"Über einen entsprechenden und einstimmig getroffenen Präsidiumsbeschluss unterrichtete Vereinspräsident Dr. Reinhard Rauball den Bundeskanzler a.D. am heutigen Vormittag in einem persönlichen Gespräch", heißt es in einer Mitteilung des BVB.