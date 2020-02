BVB-Aufstellung gegen Bayer Leverkusen fix: Emre Can gibt Startelf-Debüt für Dortmund

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Sonntagabend ist in aller Munde - allerdings hat auch der Bundesliga-Samstag ein echtes Topspiel zu bieten: Bayer Leverkusen - immerhin Tabellen-Sechster - empfängt den ärgsten Verfolger der Leipziger und Bayern, Borussia Dortmund. BVB-Trainer Lucien Favre musste nach dem Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen viel Kritik für seine Aufstellung einstecken. So verzichtete der Coach auf die beiden Neuzugänge Erling Haaland und Emre Can von Beginn an. Gegen Leverkusen korrigiert sich Favre nun. Hier die BVB-Aufstellung gegen Leverkusen im Überblick.