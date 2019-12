Bericht: Borussia Dortmund mit Interesse an Frankreich-Talent Aurelien Tchouameni

Schlägt Borussia Dortmund in der Winterpause auf dem Transfermarkt zu? Wie das französische Blatt L'Equipe berichtet, soll der BVB an Aurelien Tchoumeni von Girondins Bordeaux interessiert sein. Ein Transfer des 19-jährigen Mittelfeldspieler aus der Ligue 1 in die Bundesliga könnte dem Bericht zufolge bereits im Januar erfolgen. Scouts des Revierklubs sollen das Talent bereits mehrfach im Stadion beobachtet haben.