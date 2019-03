Borussia Dortmund: Axel Witsel fällt mit Faserriss gegen Hertha BSC aus

Bittere Nachricht für den BVB! Borussia Dortmunds Spielmacher Axel Witsel fällt im schweren Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Wochenende mit einem Muskelfaserriss aus. Das teilte Trainer Lucien Favre am Donnerstag mit.

Der Ausfall trifft den BVB und Trainer Favre schwer. Der belgische Mittelfeldspieler mit seiner markanten Frisur spielte in dieser Saison in der Bundesliga-Partie. In 25 Spielen schoss er drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Witsel ist als Ballmagnet und -Verteiler sehr wichtig für das Favre-System. Wer ihn in Berlin ersetzen wird, ließ Favre offen.