"Was soll ich sagen!?" Dortmund-Torwart Gregor Kobel frustriert über Gegentor-Flut gegen Leverkusen

Gregor Kobel war am Sonntagnachmittag nicht zu beneiden. Gleich fünfmal musste der Schlussmann von Borussia Dortmund bei der schmerzhaften Pleite gegen Bayer Leverkusen (2:5) hinter sich greifen. "Natürlich ist das frustrierend. Was soll ich sagen?! Ich steh da hinten drin", sagte der 24-Jährige nach dem Spiel am DAZN-Mikro.

Besonders ärgerlich für den Torwart. Leverkusen schlug genau so zu, wie Dortmund es erwartet hatte. Kobel betonte, dass man sich zwei Wochen lang genau auf diese Spielweise eingestellt hatte und das Konterspiel der "Werkself" unbedingt unterbinden wollte. "Wir haben gewusst, dass sie sehr schnell im Umschalten sind, dass sie gefährlich sind, wenn wir Bälle verlieren. Und heute gab es einfach so viele Situationen, wo sie gekontert haben, frei vor mir aufgetaucht sind. Auch der Freistoß ist genau durch so eine Situation entstanden. Es gab noch gefühlt zehn andere Situationen, die sie vielleicht nicht so gut ausgespielt haben, wo man auch treffen kann."