Borussia Dortmund wird bei der Auslosung der weiteren Champions-League-Runden nicht mehr dabei sein. Nach dem bereits feststehenden dritten Rang, der immerhin zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, ist das letzte Gruppenspiel des BVB gegen Schlusslicht Besiktas Istanbul am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) sportlich bedeutungslos. Zu inkonstant waren die Leistungen der Borussen, die beim 1:3 gegen Sporting Lissabon am vergangenen Spieltag alle Chancen auf die K.o.-Runde vergaben. In der Bundesliga gab es im Topspiel gegen den FC Bayern (2:3) zudem einen weiteren Dämpfer. Die Vorzeichen für das Duell mit dem türkischen Vertreter sind durchwachsen.

Anzeige