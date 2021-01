Bericht: Nationalspieler Julian Brandt und Nico Schulz dürfen den BVB verlassen

Nach Aussage von Zorc hat der BVB für die aktuelle Transferperiode eigentlich "keine großen Pläne". Gleichwohl seien Kader-Veränderungen denkbar. "Meine jahrelange Tätigkeit hat mich gelehrt, dass ich am Anfang der Transferperiode nichts ausschließe" , so der BVB-Manager.

Im Vergleich zu Brandt ist es um Schulz in den vergangenen Wochen eher ruhig geblieben. Von möglichen neuen Klubs des 27-Jährigen war nichts zu lesen. Die letzten Gerüchte gab es am Deadline Day via ESPN. Demnach hatte Manchester United dem BVB ein Leihangebot für Schulz unterbreitet. Die "Red Devils" seien demnach bereit gewesen, eine Gebühr in Höhe von einer Million Euro zu zahlen und das Gehalt zu übernehmen. Doch offenbar forciert der BVB bei Schulz (Vertrag bis 2024) einen Verkauf und nicht wie bei Brandt eine Leihe.