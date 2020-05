BVB-Aufstellung beim SC Paderborn fix: Hazard ersetzt Haaland - Can und Sancho zurück in der Startelf

Am dringendsten ist jedoch die Frage: Wer ersetzt Torjäger Haaland (zehn Bundesliga-Treffer seit der Winterpause)? Favre versucht es mit dem Belgier Thorgan Hazard, der wohl im Angriffszentrum aushelfen soll. Einen zweiten Mittelstürmer gibt der BVB-Kader seit dem Abgang von Paco Alcacer nicht mehr her. Den Ausfall von Dahoud soll Emre Can kompensieren, der nach seiner Joker-Rolle gegen den FC Bayern damit zurück in die erste Elf rückt. So startet der BVB gegen den SC Paderborn.