Geht es nach Peter Bosz (55), so kann dieser Bundesliga-Spieltag nur Gutes verheißen. Der ehemalige BVB-Coach kehrt mit einer bärenstarken Bayer-Elf zur Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in den Signal Iduna Park zurück.

,,Wenn man sich den Bundesliga-Spieltag mit BVB gegen Bayer 04 Leverkusen und auch noch mit Leipzig gegen FC Bayern ansieht, dann wird das für jeden Fußball-Liebhaber ein schöner Tag", verspricht der Niederländer vorab, ,,auch bei mir ist die Vorfreude schon groß." Im letzten Jahr lieferte die Bosz-Elf dem BVB beim 2:3 einen großen Kampf. ,,Im letzten Spiel waren wir dominant", erinnert sich Peter Bosz, ,,aber der BVB hat trotzdem gewonnen. Das wollen wir dieses Mal besser machen."

Bayer Leverkusen verabschiedete sich mit einem müden 0:0 gegen 1899 Hoffenheim in die Länderspielpause. Borussia Dortmund aber musste vor dem Länderspiel-Doppelpack gegen Holland und Nordirland eine empfindliche 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Union Berlin hinnehmen. Seitdem, so hat man zumindest den Eindruck, knirscht es beim Vizemeister im Gebälk. Die Frage, ob es ,,einen Dissens zwischen den Zielsetzungen des Vereins und Trainer Lucien Favre" gäbe, beantwortete Sportdirektor Michael Zorc (57) am Donnerstag ziemlich eindeutig: ,,Glauben Sie ernsthaft, wir geben eine Zielsetzung aus, die nicht mit dem Trainer abgestimmt ist? Das ist doch irrsinnig." Verschiedene Medien, u. a. SPORT BILD, hatten am Mittwoch vom ,,Pulverfass BVB" geschrieben und gemutmaßt, dass die ,,Ehe Favre / BVB" nicht halten würde. Wie auch immer. Der BVB hat gegen Leverkusen mehr Druck als die Werkself und will Wiedergutmachung betreiben.

,,Wir müssen zu Hause die Fans wieder hinter uns bringen", fordert BVB-Star Marco Reus (30) bei BVB.TV, ,,mich hat es vor allem angekotzt, dass nach dem Spiel in Berlin so getan wurde, als wäre es die zehnte Niederlage in Folge gewesen." Gegen Leverkusen könnte Dortmund den vierten Sieg in Folge schaffen. Im eigenen Stadion hat der BVB die letzten vier Spiele gegen Leverkusen allesamt gewonnen und dabei immer mindestens drei Tore erzielt. 2018/2019 fielen in beiden Spielen insgesamt elf Tore, 4:2 für die Borussia hieß es in Leverkusen, zu Hause rang Dortmund die Rheinländer mit 3:2 nieder. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, das ist auch das Duell der beiden Mannschaften mit den höchsten Ballbesitzquoten. Dortmund kommt auf 75 Prozent, Bayer 04 auf 72 Prozent Ballbesitz. Genau diese Konstellation mit viel Offensivgeist lässt auch Bayer-Stürmer Kevin Volland (27) mit Vorfreude auf diese Partie blicken. ,,Es ist immer angenehmer als Stürmer gegen einen Gegner, der mitspielt. Beim 0:0 gegen Hoffenheim, die sehr tief standen, bin ich nicht richtig ins Spiel gekommen", sagte Volland dem Kicker-Sportmagazin.

Wie sehe ich das Spiel BVB gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter: Martin Groß. In der Konferenz ist Frank Buschmann zu hören.

Wird das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie BVB gegen Bayer Leverkusen ist im Free-TV am Samstag zuerst in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr und später ab 23.30 Uhr im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel BVB gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel BVB gegen Bayer Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

