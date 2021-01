Der Weg zum "BVB-Fußball": Spielerische Wende unter Edin Terzic bleibt zunächst aus

Edin Terzic hatte Großes vor, als er beim Bundesligisten Borussia Dortmund Mitte Dezember vom Co- zum Cheftrainer befördert wurde. Er wolle wieder "BVB-Fußball" spielen lassen: mit Leidenschaft, Aggressivität, Zielstrebigkeit, Überzeugung. Das sind Attribute, die den Dortmundern unter Ex-Coach Lucien Favre zu häufig gefehlt hatten – bis der Schweizer nach der 1:5-Klatsche ge­gen den VfB Stuttgart gehen musste. Anzeige

In den ersten fünf Pflichtspielen unter der Regie des neuen Trainers blieb die große spielerische Wende jedoch zunächst aus. Zwar gewann der BVB vier dieser Partien, überzeugend war aber kein Auftritt – bis zu einer starken zweiten Hälfte, die am vergangenen Wochenende zum 3:1-Erfolg bei RB Leipzig führte. Mit Thomas Delaney und Axel Witsel im defensiven Mittelfeld setzte Terzic in den vergangenen Wochen vor allem auf defensive Stabilität statt auf Offensivspektakel. "Terzic verkörpert nicht das, was er von der Mannschaft will. Er stellt nicht so auf und lässt nicht so Fußball spielen, wie er es auf seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat", kritisiert Constantin Eckner, Taktik-Experte des Portals Spielverlagerung.com, im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.

Der Can-Effekt Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) könnte sich das ändern. Weil Witsel mit einem Achillessehnenriss voraussichtlich für den Rest der Saison ausfällt, muss der Dortmunder Coach seine Anfangsformation verändern.

Erster Kandidat, um die Position des Belgiers zu übernehmen, dürfte Emre Can sein, der all das verkörpert, was Terzic fordert. In Leipzig hatte der BVB bis zur verletzungsbedingten Auswechslung Witsels große Pro­ble­me, ins Spiel zu finden. Can brachte Struktur, war schneller am Gegenspieler als Witsel, unterband die langen Ballstafetten der Leipziger – und er dachte vertikaler, schaltete schneller um. Kurzum: Mit Can kamen Intensität und Offensivgeist.

Dass beides zuletzt oft fehlte, haben die Spieler längst erkannt. "Vor fußballerischem Talent schäumen wir gerade nur so über. Aber wenn Gegner uns mit Härte begegnen, haben wir noch zu oft Probleme", sagte Innenverteidiger Mats Hummels der Sport Bild.

**Haaland hilft Sancho **

Für Taktik-Experte Eckner steht fest: "Es geht für Terzic beim BVB um einen Philosophiewechsel. Sie hatten lange Angst davor, ins Risiko zu gehen und den Ball zu verlieren." Worauf Eckner anspielt: Mitunter wirkten die Profis ängstlich. Und die Gegner stellten sich im Laufe der Zeit auf die geringe Risikobereitschaft der Dortmunder ein. Mit hohem Pressing gelang es etwa dem VfB, die Borussia an die Wand zu spielen. Ähnlich hilflos wirkte der BVB unter Terzic beim Gastspiel bei Union Berlin (1:2). "Mehr Leidenschaft, mehr zweckorientierter Fußball, alles dem Gewinnen unterordnen", forderte Hummels zuletzt.

Nach ein paar Wochen Training scheint die Arbeit von Terzic als Cheftrainer nun erste Früchte zu tragen. Dafür, dass die Mannschaft sich wieder den einst von Jürgen Klopp (von 2008 bis 2015 in Dortmund) propagierten "Vollgasveranstaltungen" annähert, braucht es aber nicht nur Can. Sturmjuwel Erling Haaland zwingt die offensiven Mittelfeldspieler um Kapitän Marco Reus durch seine Läufe in die Tiefe geradezu, offensiver zu spielen. Das kommt Jadon Sancho entgegen, der in der laufenden Saison die erste echte Formkrise seiner jungen Karriere erlebte.

