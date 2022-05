Sebastian Kehl bestätigt: BVB trennt sich am Saisonende von Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou

Nach fünf Jahren bei Borussia Dortmund ist Schluss: Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wird den Vizemeister am Ende der Saison verlassen und sich eine neue Herausforderung suchen. "Wir haben noch einmal ein sehr offenes Gespräch miteinander geführt und sind zu der Entscheidung gekommen, seinen Vertrag nicht zu verlängern", bestätigte der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Ausschlaggebend sollen die vielen Verletzungen des 22 Jahre alten Innverteidigers gewesen sein, die ihn in seiner Entwicklung immer wieder zurückwarfen. In der aktuellen Saison fiel Zagadou wegen einer Knie-OP, einer Corona-Erkrankung und eines Muskelfaserrisses bereits lange aus. Der BVB hat in Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zudem bereits zwei hochkarätige Spieler auf seiner Position für die kommende Spielzeit verpflichtet.