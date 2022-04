BVB-Boss Watzke hofft auf Effekt durch Ukraine-Benefizspiel gegen Kiew: "Fußball kann eine ganze Menge"

Emotionale Szenen im Dortmunder Signal-Iduna-Park: Zugunsten der Ukraine veranstaltet die ansässige Borussia ein Benefizspiel gegen den ukrainischen Haupstadtklub Dynamo Kiew (18 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige). Die aus dem Heimatland nach Rumänien geflüchtete Mannschaft des Kiewer Traditionsklubs absolviert aktuell mehrere Benefizspiele gegen europäische Teams. Von der Partie gegen Erling Haaland und Co. am Dienstag erhofft sich der Gastgeber einiges: "Fußball kann eine ganze Menge. Alles was heute hier ist, da sieht man ja die Solidarität, die jetzt ganz wichtig ist", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor dem Spiel im ZDF.

