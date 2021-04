Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Es ist eine richtungsweisende Partien für beide Parteien. Am Samstag trifft sich mit Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt die direkte Konkurrenz um die Champions-League-Plätze (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Der BVB liegt als Tabellenfünfter aktuell vier Punkte hinter der SGE und dem anvisierten vierten Platz. Mit einem Dreier würden die Westfalen mit einem Mal auf einen Zähler an die Hessen heranrücken. "Dass es ein unglaublich wichtiges Spiel ist, sieht man an der Tabellensituation“, ist sich BVB-Trainer Edin Terzic der Tragweite des Resultats bewusst: "Ob es Endspiel-Charakter hatte, werden wir nach der Saison sehen."

