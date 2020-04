"Gänsehaut": BVB-Star Erling Haaland spricht über seine Emotionen vor der Südtribüne

Sturm-Juwel Erling Haaland hat sich mit emotionalen Worten zu seiner Beziehung zu den Fans von Borussia Dortmund geäußert. Im vereinseigenen Videoformat Von Borusse zu Borusse wurde Haaland nach seinen Eindrücken bei seiner ersten Begegnung mit der legendären BVB-Südtribüne , auch bekannt als " Gelbe Wand ", befragt. Die Antwort des jungen Norwegers: "Gänsehaut, die Wand anzuschauen und all diese Leute zu sehen. Es ist unglaublich. Eines der besten Gefühle, die man haben kann."

Haaland beim BVB mit neun Treffern in acht Bundesliga-Spielen

Erling Haaland mischt die Fußball-Welt auf und trifft für den BVB am laufenden Band. Der SPORT BUZZER stellt den jungen Norweger näher vor – von A wie Ausstiegsklausel über L wie Leeds bis Z wie Zorc! ©

Derzeit ist Haaland, der Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo als seine größten Idole nennt, wie alle Bundesliga-Profis wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie jedoch weitgehend zur Tatenlosigkeit verdammt. Der Spielbetrieb ist seit Mitte März unterbrochen, im Raum steht jedoch ein Neustart im Mai mit Geisterspielen, also ohne Zuschauer und unter Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen. Wie sich Haaland während der Corona-Pause die Zeit vertreibt? " Ich trainiere und meditiere viel, spiele Fifa mit meinen Jungs", erzählt der 19-Jährigen, der nach eigener Aussage zum Dänen Thomas Delaney den engsten Draht im Dortmunder Team hat. "Wir sprechen fast die gleiche Sprache. Ich kann mit ihm Norwegisch reden", so Haaland, der sich in Dortmund bislang ansonsten weitgehend auf Englisch verständigt.