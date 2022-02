Von Gruppen-K.o. bis Anfield-Drama: So schlug sich Borussia Dortmund bislang in der Europa League

Borussia Dortmund blickt in der Europa League bislang auf keine große und erfolgreiche Historie zurück. Das liegt einerseits daran, dass der BVB zuletzt meist Stammgast in der Champions League war und zum anderen, dass der Wettbewerb noch gar nicht so lange existiert. Erst 2009 wurde der UEFA Cup im Zuge einer größeren Reform in Europa League umbenannt. Wenn die Dortmunder am Donnerstagabend (18.45 Uhr, RTL+) die Glasgow Rangers für das Playoff-Hinspiel empfangen, startet erst die vierte Teilnahme des Klubs in der Europa League. Anzeige

Der SPORTBUZZER blickt zurück auf die bisherigen Auftritte der Schwarz-Gelben im zweitwichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb, dessen Gewinn die Dortmunder Klub-Bosse als Ziel ausgegeben haben.

Saison 2010/11 Als Fünfter der zurückliegenden Bundesliga-Saison, der zweiten unter Führung von Trainer Jürgen Klopp, qualifizierte sich der BVB für die zweite Auflage seit der Namensänderung des Wettbewerbs. In der damals ausgetragenen K.o.-Runde vor der Gruppenphase setzten sich die Dortmunder ziemlich souverän mit 4:0 und 1:0 gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan durch. Drei der fünf Tore erzielte Lucas Barrios, zweimal war Shinji Kagawa erfolgreich.

In der Gruppenphase war dann jedoch Schluss. Der BVB wurde mit neun Punkten Dritter hinter Gruppensieger Paris Saint-Germain (12) und dem FC Sevilla (10). Gewinnen konnten die Dortmunder nur gegen Außenseiter Karpaty Lwiw (Ukraine). PSG wurde immerhin zweimal ein Remis abgetrotzt, gegen Sevilla gab's eine Niederlage und ein Unentschieden. Den Titel holte am Ende der FC Porto (1:0 gegen Sporting Braga) dank eines Tores von Radamel Falcao. Kein unerheblicher Trost für den BVB: Am Ende der Saison feierte der Klub die Meisterschaft in der Bundesliga.

Saison 2015/16 Nach einer katastrophalen Bundesliga-Hinrunde 2014/15, die der BVB als Tabellenletzter abschloss und den Ausschlag für den Rückzug von Jürgen Klopp als Trainer gab, rettete der BVB sich bis Saisonende noch noch auf Platz sieben und durfte an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen. Mit Neu-Trainer Thomas Tuchel ging es über den Wolfsberger AC und Odds BK in eine Gruppe mit PAOK Saloniki, FK Qabala und FK Krasnodar, die der BVB als Zweiter hinter Krasnodar abschloss. In der K.o.-Runde wartete ein Top-Team nach dem nächsten auf die Dortmunder. Der FC Porto (2:0, 1:0) und Tottenham Hotspur (3:0, 2:1) wurden souverän aus dem Wettbewerb geworfen. Im Viertelfinale sorgte das Los dann früher als erwartet für ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Klopp, der im Oktober 2015 den FC Liverpool übernommen hatte - und es wurde dramatisch. Nach einem 1:1 im Hinspiel und einer 3:1-Führung nach einer Stunde im Rückspiel an der Anfield Road drehten die "Reds" das Spiel noch zu einem 3:4 - Dejan Lovren traf in der Nachspielzeit zum sensationellen Sieg. Im späteren Finale unterlag Liverpool dem FC Sevilla mit 1:3. Für die Dortmunder war es dennoch das bislang beste Abschneiden in der Europa League.