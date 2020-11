Matthäus glaubt nicht an Favre-Verlängerung beim BVB: "Man hat nie das Zeichen gesetzt"

Die Frage beschäftigt aktuell alle Anhänger von Borussia Dortmund: Wer sitzt in der nächsten Saison auf dem Trainerstuhl beim deutschen Vize-Meister? Der Vertrag von Lucien Favre läuft am Ende der Spielzeit aus. Ob der BVB mit dem Schweizer verlängert, ist unklar. Zumindest Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt aber nicht daran, dass Favre ein neues Arbeitspapier in Dortmund bekommt: "Ich glaube, dass die Ehe von Borussia Dortmund und Lucien Favre spätestens zum Ende der Saison zu Ende gehen wird", sagte Matthäus am Sonntag bei Sky90.