Vor Liga-Gipfel gegen den FC Bayern: BVB bangt um Marco Reus und Jadon Sancho

Borussia Dortmund bangt vor dem Gipfel in der Bundesliga am Samstag beim FC Bayern um den Einsatz des Offensivduos Marco Reus und Jadon Sancho. Der am Sprunggelenk verletzte Kapitän Reus, auf den der BVB schon beim 3:2 in der Champions League über Inter Mailand verzichten musste, fehlte am Mittwoch erneut beim Training. Im Anschluss an die Partie in der Königsklasse hatte der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung in Dortmund Sebastian Kehl noch Hoffnungen auf ein Reus-Comeback gegen die Münchner geschürt.